Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года.
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"В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы", — уточнили в документе.
В правительстве пояснили, что это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности. Данная мера позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию на внутреннем рынке.
Временное ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения правительства и будет действовать по 31 мая 2024 года.