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Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы

Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года.
В регионе
11 декабря 2023 г. 22:26
Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы

Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Кабмина РФ.

"В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы", — уточнили в документе.

В правительстве пояснили, что это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности. Данная мера позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию на внутреннем рынке.

Временное ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения правительства и будет действовать по 31 мая 2024 года.

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