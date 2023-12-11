Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы

Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года.

Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе Кабмина РФ.

"В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы", — уточнили в документе.

В правительстве пояснили, что это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности. Данная мера позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию на внутреннем рынке.

Временное ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения правительства и будет действовать по 31 мая 2024 года.