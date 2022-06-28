Россия ввела санкции в отношении известного американского ученого и философа Фрэнсиса Фукуямы.
Как передает Report, об этом сообщает МИД России.
Ему запретили въезд в Россию.
Согласно сообщению, Фукуяма высказался против войны РФ в Украине. Перед военной операцией он предложил президенту США Джозефу Байдену ввести санкции против России из-за напряженности вокруг Украины.
28 июня МИД России ввел санкции в отношении 25 граждан США, в том числе жены и дочери Байдена.
Есихиро Фрэнсис Фукуяма, философ, политолог, политический экономист и писатель, родился 27 октября 1952 года в Чикаго, США.
Произведение Фукуямы "Конец истории и последний человек", опубликованное в 1992 году и вскоре переведенное более чем на 20 языков и ставшее международным бестселлером, принесло ему мировую известность.
В настоящее время он является профессором Стэнфордского университета.