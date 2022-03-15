Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена

Россия ввела персональные санкции в отношении представителей руководства США и связанных с ними лиц.

Россия ввела персональные санкции в отношении представителей руководства США и связанных с ними лиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В "стоп-лист", который опубликован на сайте российского дипведомства, попали 13 человек - президент США Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сын президента США Хантер Байден, экс-госсектерарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон, первый заместитель министра финансов США Адевейл Адейемо, президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

В сообщении МИД отмечается, что эта мера принята "в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации".