Россия ввела санкции против 56 граждан Канады

Россия внесла в санкционный список 56 граждан Канады.

Россия внесла в санкционный список 56 граждан Канады.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ответ на постоянно вводимые либеральным правительством Джастина Трюдо санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, а также всех, кто неугоден официальной Оттаве, опекающей пронацистский режим в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады", - указали в министерстве.

В МИД отметили, что РФ ввела санкции против руководства нескольких компаний канадского ВПК.

В санкционный список также вошли представители украинской диаспоры Канады.