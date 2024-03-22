О нас

Россия ввела санкции против 56 граждан Канады

Россия ввела санкции против 56 граждан Канады Россия внесла в санкционный список 56 граждан Канады.
В регионе
22 марта 2024 г. 20:35
Россия ввела санкции против 56 граждан Канады

Россия внесла в санкционный список 56 граждан Канады.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ответ на постоянно вводимые либеральным правительством Джастина Трюдо санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, а также всех, кто неугоден официальной Оттаве, опекающей пронацистский режим в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады", - указали в министерстве.

В МИД отметили, что РФ ввела санкции против руководства нескольких компаний канадского ВПК.

В санкционный список также вошли представители украинской диаспоры Канады.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya Kanadanın 56 vətəndaşına sanksiya tətbiq edib

Самое читаемое

В пресс-службе МВД произведены кадровые назначения
В пресс-службе МВД произведены кадровые назначения
20 марта 2024 г. 13:08
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
18 марта 2024 г. 21:08
Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать до 24 марта
Центры "ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" не будут работать до 24 марта
20 марта 2024 г. 12:05
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
18 марта 2024 г. 17:18
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
19 марта 2024 г. 12:44
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз
20 марта 2024 г. 09:06
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
17 марта 2024 г. 16:07
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06
В Азербайджане отмечают Новруз байрамы
В Азербайджане отмечают Новруз байрамы
20 марта 2024 г. 08:00
Сегодня состоится матч между сборными Азербайджана и Монголии
Сегодня состоится матч между сборными Азербайджана и Монголии
22 марта 2024 г. 09:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi