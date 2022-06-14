Россия ввела санкции против 49 британцев

Министерство иностранных дел России ввело санкции против 49 граждан Великобритании, в том числе журналистов.

Министерство иностранных дел России ввело санкции против 49 граждан Великобритании, в том числе журналистов.

Как сообщает Report, санкционный список опубликован на сайте МИД России.

Внесенным в список британским подданным запрещен въезд на территорию России. Под ограничения попали корреспонденты The Guardian, ведущие BBC, а также главные редакторы крупных британских газет Daily Mail и Independent. Также в список внесли редактора военных новостей газеты Times.

Помимо представителей СМИ в санкционном списке значатся лица, связанные с оборонным комплексом Британии. Например, санкции введены против заместителя министра обороны Лео Докерти и командующего ВВС страны Майкла Вигстона.