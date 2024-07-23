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Россия ввела ответные санкции против 15 граждан Великобритании

Россия ввела ответные санкции против 15 граждан Великобритании Россия закрывает въезд 15 гражданам Великобритании, в том числе руководителям предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), участвующим в поставках оружия Украине.
В регионе
23 июля 2024 г. 16:13
Россия ввела ответные санкции против 15 граждан Великобритании

Россия закрывает въезд 15 гражданам Великобритании, в том числе руководителям предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), участвующим в поставках оружия Украине.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В рамках реагирования на агрессивные действия Лондона принято решение о дальнейшем расширении российского стоп-листа за счет включения в него представителей британских частных компаний в области безопасности, вовлеченных в подготовку украинских военнослужащих, руководителей предприятий ВПК, поставляющих продукцию или оказывающих услуги киевскому режиму, экспертов и публицистов, выступающих с антироссийских позиций", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya 15 Britaniya vətəndaşına qarşı cavab sanksiyaları tətbiq edib
Версия на английском языке Russia imposes retaliatory sanctions on 15 UK citizens

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