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    Россия ввела очередное ограничение против граждан Турции

    Ограничения вступили в силу в середине апреля

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Россия ввела визовый режим для граждан Турции, имеющих специальные и служебные паспорта.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, введенные Россией новые правила вступили в силу в середине апреля.

    Турецкие граждане, имеющие временный или постоянный вид на жительства, смогут путешествовать в Россию без визы. 

    Отметим, что, начиная с 1 января этого года, Россия ввела визовый режим для граждан Турции, владеющих общим паспортом. Визовый режим для владельцев специальных и служебных паспортов был введен в середине апреля.

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