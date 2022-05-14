Россия вступила в третью фазу полномасштабной войны в Украине

Россия вступила в третью фазу полномасштабной войны в Украине и готовится к долгосрочному сражению.

Россия вступила в третью фазу полномасштабной войны в Украине и готовится к долгосрочному сражению.

Как передает Report, об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Андрусив отметил, что первой фазой была попытка захватить Украину "за пару дней", второй - провести большое окружение Сил обороны Украины на востоке.

"Одно окружение планировали очень большое, хотели отрезать аж от Павлограда, второе окружение планировали так, чтобы вместе с Краматорском и Славянском, а теперь им осталось крайне маленькое окружение - фактически Северодонецка и Лисичанска, но и этого они сделать не могут", - сказал Андрусив.

Он также подчеркнул, что войска РФ начинают готовиться к обороне рубежей.

"Сейчас наступила третья фаза - когда они начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились. Это указывает на то, что они решили превратить войну в очень долгую. Рассчитывают, что кризисы, которые вызывает война, посадят Запад за стол переговоров с ними, который попробует нас на что-то обменять", - добавил он.