Россия временно ограничила авиасообщение с Турцией

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом сообщила замглавы правительства РФ Татьяна Голикова.

Мера, принятая в рамках борьбы с распространением COVID-19, будет действовать с 15 апреля по 1 июня.

“Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня сего года”, - сказала Т.Голикова.

По ее словам, исключение составят рейсы, организованные для возвращения российских граждан на родину и направлений для участия концерна "Титан-2" в строительстве АЭС "Аккую".

Помимо этого, на взаимной основе будут осуществляться по два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

Вице-премьер отметила, что полеты в обе страны возобновятся, когда эпидемиологическая ситуация там стабилизируется.