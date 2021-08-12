Россия впервые за пандемию зарегистрировала более 800 смертей из-за COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 808 против 799 днем ранее, до 168 049.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 808 против 799 днем ранее, до 168 049.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Из данных штаба следует, что в стране впервые с начала пандемии зарегистрировали более 800 смертей из-за коронавируса за один день.

Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,57%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 932, до 6 534 791. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%.