О нас
Аудио новости

Россия впервые обстреляла ракетами Закарпатье

Россия впервые обстреляла ракетами Закарпатье Россия впервые нанесла ракетный удар по украинскому Закарпатью.
В регионе
4 мая 2022 г. 01:13
Россия впервые обстреляла ракетами Закарпатье

Россия впервые нанесла ракетный удар по украинскому Закарпатью.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита.

"Прилет ракеты в объект в горном районе Закарпатья", - написал он.

Микита отметил, что на месте работают соответствующие службы, уточняется информация о повреждениях и возможных жертвах.

Закарпатское ОВА отмечает, что мишенью ракетного удара в регионе стало железнодорожное сообщение: "Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце. На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
29 апреля 2022 г. 21:03
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
29 апреля 2022 г. 17:38
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
29 апреля 2022 г. 12:30
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi