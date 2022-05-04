Россия впервые обстреляла ракетами Закарпатье

Россия впервые нанесла ракетный удар по украинскому Закарпатью.

Россия впервые нанесла ракетный удар по украинскому Закарпатью.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита.

"Прилет ракеты в объект в горном районе Закарпатья", - написал он.

Микита отметил, что на месте работают соответствующие службы, уточняется информация о повреждениях и возможных жертвах.

Закарпатское ОВА отмечает, что мишенью ракетного удара в регионе стало железнодорожное сообщение: "Вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце. На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости".