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Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией

Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией Россия в понедельник возобновит авиасообщение с Китаем и Индонезией.
В регионе
14 марта 2022 г. 08:14
Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией

Россия в понедельник возобновит авиасообщение с Китаем и Индонезией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в конце февраля. Пока что решение носит технический характер: ни одна авиакомпания не сообщала о планах по открытию рейсов между странами.

Авиакомпании РФ, Китая и Индонезии смогут совершать каждая по три полета между странами. Так, открыты для авиакомпаний воздушные линии Москва - Денпасар с частотой три рейса в неделю (то есть всего шесть рейсов: три для российской авиакомпании и три для зарубежной); Москва - Пекин, Москва - Гуанчжоу и Москва - Шанхай с частотой один рейс (то есть по два рейса в неделю на пару городов).

Напомним, что 14 мая 2021 года Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что пассажиры, прибывающие в Китай, могут завершить прохождение карантина, если два ПЦР-теста покажут отрицательный результат. После прохождения карантина прибывающим в КНР необходимо еще дважды сдать ПЦР-тест. В свою очередь, власти Индонезии с 4 февраля текущего года открыли для всех иностранцев курортный остров Бали. Руководство страны также приняло решение сократить срок пребывания на карантине для полностью привитых туристов с семи до пяти дней.

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