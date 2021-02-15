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Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение

Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение Россия с 17 февраля официально возобновляет регулярное авиасообщение с Азербайджаном.
В регионе
15 февраля 2021 г. 01:08
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение

Россия с 17 февраля официально возобновляет регулярное авиасообщение с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, рейсы между странами были приостановлены в прошлом году на фоне пандемии.

Авиакомпании каждой страны получили возможность совершать по два рейса в неделю по маршруту Москва - Баку.

Азербайджанская национальная авиакомпания AZAL сообщила, что планирует начать выполнение специальных рейсов в Москву с 17 февраля. При этом на данный момент въезд для туристов в Азербайджан закрыт. Въехать в страну могут только дипломаты, иностранцы, чьи родственники имеют гражданство Азербайджана, иностранцы, имеющие разрешение на работу в стране или вид на жительство, а также студенты. Все категории граждан должны будут пройти двухнедельный карантин. При себе необходимо будет иметь ПЦР тест, действительный в течение 48 часов до вылета.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ilə Azərbaycan arasında hava əlaqəsi bərpa olunacaq

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