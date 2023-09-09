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Россия вложит в строительство АЭС "Аккую" в Турции около $24 млрд

Россия вложит в строительство АЭС "Аккую" в Турции около $24 млрд Общий объем российских вложений в строительство АЭС "Аккую" в Турции составит порядка $23-24 млрд.
В регионе
9 сентября 2023 г. 06:22
Россия вложит в строительство АЭС Аккую в Турции около $24 млрд

Общий объем российских вложений в строительство АЭС "Аккую" в Турции составит порядка $23-24 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на встрече президента РФ Владимира Путина с молодыми учеными в Сарове.

"В Египте мы практически полностью финансируем проект [строительства АЭС] - это стоит $25 млрд", - сказал Путин и уточнил у Лихачева: "В Турции - сколько, $17 млрд?" "Нет, в Турции будет $23-24 млрд", - ответил Лихачев.

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного с РФ 12 мая 2010 года.

Станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока составит 1,2 тыс. МВт. После вывода на полную мощность АЭС будет вырабатывать около 35 млрд кВт⋅ч в год и удовлетворять 10% потребностей республики в электроэнергии.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Türkiyədə “Akkuyu” AES-in tikintisinə təxminən 24 milyard dollar sərmayə qoyacaq

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