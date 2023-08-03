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Россия включила Норвегию в список недружественных стран

Россия включила Норвегию в список недружественных стран Кабмин России включил Норвегию в перечень стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических представительств.
В регионе
3 августа 2023 г. 11:09
Россия включила Норвегию в список недружественных стран

Кабмин России включил Норвегию в перечень стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических представительств.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на решение правительства РФ.

"Распоряжение принято для реализации указа президента РФ "О применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств". Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников из числа лиц, находящихся на территории России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в перечне, утверждаемом правительством, помимо названий стран указывается число физических лиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран, их консульские учреждения, представительства госорганов и госучреждений могут заключать трудовые договоры. "Так, согласно новому распоряжению, за Норвегией закреплен лимит в 27 человек", - указали в кабмине.

В правительстве напомнили, что в мае 2021 года ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии, а в июле 2022 года - дипмиссий Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии.

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Версия на английском языке Russia includes Norway in its list of unfriendly countries

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