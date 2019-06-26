Россия выходит из ДРСМД

Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Закон поступает на подпись президенту РФ.

Напомним, что законопроект о приостановлении Россией действия ДРСМД был внесён в парламент президентом РФ Владимиром Путиным. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа. Вашингтон начал процедуру выхода из договора 2 февраля.

Напомним, что Вашингтон в начале этого года объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.