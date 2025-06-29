Россия входят в тройку стран, граждане которых запросили убежище в Армении

Россия вошла в первую тройку стран, граждане которых обратились для получения убежища в Армении.

Россия вошла в первую тройку стран, граждане которых обратились для получения убежища в Армении.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, это следует из данных Службы миграции и гражданства МВД.

Согласно информации ведомства, в 2025 году (по состоянию на 17 июня) 209 иностранных граждан запросили убежище в Армении. Большинство из них из Ирана, далее следуют Украина и Россия.

Причинами, по которым многие иностранные граждане просят убежища в Армении, Служба называет преследования в своей стране, чувство беззащитности, политические и религиозные проблемы.

Небольшая часть из сотен просителей убежища проживает в единственном в стране специальном приюте, который рассчитан на 40 человек, однако временных жильцов намного больше. По словам директора ГНКО "Приемный Центр" Службы миграции и гражданства МВД Армении Асмик Даниелян, сегодня в приюте проживают 67 человек, 56 из которых – просители убежища, а 11 обладают статусом беженцев, их просто еще не разместили в предназначенных для них центрах, например, в интеграционном доме или социальных домах.