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Россия вернула Украине тела 42 погибших военнослужащих

Россия вернула Украине тела 42 погибших военнослужащих Сегодня, 27 декабря, между Украиной и Россией состоялся обмен телами военнослужащих. Украинской стороне удалось вернуть тела 42 человек.
В регионе
27 декабря 2022 г. 17:26
Россия вернула Украине тела 42 погибших военнослужащих

Сегодня, 27 декабря, между Украиной и Россией состоялся обмен телами военнослужащих. Украинской стороне удалось вернуть тела 42 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции страны.

"Офис Уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать тела героев, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня состоялась очередная передача тел - доставили 42 погибших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со дня создания ведомства удалось вернуть в страну тела 869 военнослужащих.

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Версия на английском языке Russia returns 42 bodies to Ukraine

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