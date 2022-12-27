Россия вернула Украине тела 42 погибших военнослужащих

Сегодня, 27 декабря, между Украиной и Россией состоялся обмен телами военнослужащих. Украинской стороне удалось вернуть тела 42 человек.

Сегодня, 27 декабря, между Украиной и Россией состоялся обмен телами военнослужащих. Украинской стороне удалось вернуть тела 42 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции страны.

"Офис Уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать тела героев, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня состоялась очередная передача тел - доставили 42 погибших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со дня создания ведомства удалось вернуть в страну тела 869 военнослужащих.