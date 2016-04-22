Россия вдвое увеличила плату за проезд для иностранных перевозчиков

https://report.az/storage/news/155691515c2b9d6668463151b09d4e98/4cb6fc67-667f-41aa-b373-42f199d0b650_292.jpg
Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Правительство России увеличило для иностранных перевозчиков размер платы за проезд по территории страны. Как сообщает Report, об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Кабмина России сегодня.
Сумма годового сбора выросла с 60 тыс. рублей до 120 тыс., а суточного — с 350 рублей до 850.
"Это позволит увеличить поступления в Федеральный дорожный фонд", — говорится в сообщении правительства.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости