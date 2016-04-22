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    Россия вдвое увеличила плату за проезд для иностранных перевозчиков

    Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Кабмина России

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Правительство России увеличило для иностранных перевозчиков размер платы за проезд по территории страны. Как сообщает Report, об  этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Кабмина России сегодня.

    Сумма годового сбора выросла с 60 тыс. рублей до 120 тыс., а суточного — с 350 рублей до 850. 

    "Это позволит увеличить поступления в Федеральный дорожный фонд", — говорится в сообщении правительства.

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