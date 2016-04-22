Россия вдвое увеличила плату за проезд для иностранных перевозчиков

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Правительство России увеличило для иностранных перевозчиков размер платы за проезд по территории страны. Как сообщает Report, об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Кабмина России сегодня.

Сумма годового сбора выросла с 60 тыс. рублей до 120 тыс., а суточного — с 350 рублей до 850.

"Это позволит увеличить поступления в Федеральный дорожный фонд", — говорится в сообщении правительства.