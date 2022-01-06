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Россия в рамках миротворческой операции ОДКБ перебрасывает в Казахстан десантников

Россия в рамках миротворческой операции ОДКБ перебрасывает в Казахстан десантников Cамолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космически сил (ВКС) России осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента.
В регионе
6 января 2022 г. 11:21
Россия в рамках миротворческой операции ОДКБ перебрасывает в Казахстан десантников
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Cамолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космически сил (ВКС) России осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента.

Как передает Report со ссылкой на секретариат ОДКБ, в состав контингента вошли подразделения воздушно-десантных войск.

Основными задачами Коллективных сил ОДКБ в Казахстане будет охрана государственных и военных объектов, содействие в стабилизации обстановки.

Передовые подразделения коллективных сил ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.

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