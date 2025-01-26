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Россия в 2024 году ввезла вина из Грузии на рекордные $183 млн

Россия в 2024 году ввезла вина из Грузии на рекордные $183 млн Грузия в прошлом году поставила в Россию вина на 182,6 миллиона долларов США, что стало новым рекордом для двусторонней торговли.
В регионе
26 января 2025 г. 08:31
Россия в 2024 году ввезла вина из Грузии на рекордные $183 млн

Грузия в прошлом году поставила в Россию вина на 182,6 миллиона долларов США, что стало новым рекордом для двусторонней торговли.

Как передает Report, это следует из данных грузинской статслужбы.

Так, в 2024 году Россия приобрела этого грузинского алкоголя на $182,6 млн долларов, нарастив закупки за год на 8,5%. В то же время объем импорта составил 66,7 тысячи тонн: хотя это и больше уровня годом ранее на 7%, достичь исторического максимума 2022 года почти в 70 тыс. тонн пока не удалось.

Россия продолжает оставаться основным покупателем грузинского вина уже более десяти лет - на долю РФ прошлом году пришлось две трети всех грузинских поставок.

Второе место заняла Польша, которая увеличила ввоз этого грузинского алкоголя на 10,3% - до $16,6 млн долларов. Тройку лидеров замыкает Украина, за год уменьшив импорт на 14% - до $12,5 млн долларов. В пятерку также вошли Казахстан ($10,7 млн долларов) и Китай ($9,2 млн).

В целом Грузия в прошлом году поставила за рубеж 94,7 тыс. тонн вина (89,5 тыс. тонн годом ранее) - это был второй результат для страны в новейшей истории. Стоимость экспорта составила почти $276 млн долларов, что на 6,5% больше показателя годом ранее.

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