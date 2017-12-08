Россия в 2018 году привлечет на 20% меньше иностранных работников

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился снизить количество иностранных работников, нанимаемых на работу в РФ в предстоящем году, на 20% по сравнению с прошлым годом, до 140,4 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте правительства.

"Подписанным постановлением на основании предложений субъектов Федерации определена потребность в привлечении иностранных работников в 2018 году - 140 423 человека, что составляет 79,3% от потребности, определенной на 2017 год", - говорится в документе.

Отмечается, что распределение потребности по приоритетным профессионально-квалификационным группам соответствует среднерыночному увеличению спроса на квалифицированных работников: 94,8% потребности, определенной на 2018 год, составляют иностранные работники.