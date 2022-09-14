Россия уведомила СБ ООН об усилиях по урегулированию между Азербайджаном и Арменией

Россия на закрытой встрече Совета Безопасности ООН по ситуации на границе между Азербайджаном и Армении уведомила о собственных усилиях и работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по прекращению конфликта.

Россия на закрытой встрече Совета Безопасности ООН по ситуации на границе между Азербайджаном и Армении уведомила о собственных усилиях и работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по прекращению конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы рассказали об предпринятых Россией усилиях как в индивидуальном качестве, так и по линии ОДКБ, по нормализации обстановки, по достижению перемирия, об усилиях, которые будет предпринимать ОДКБ после заседания Совета коллективной безопасности. Партнеры благодарили нас за то, что мы поделились этой информацией, благодарили за предпринятые нами усилия", - сказал он.

Как отметил Небензя, участники закрытых консультаций СБ ООН единодушно высказались за скорейшее прекращение огня между Арменией и Азербайджаном, урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствами. "Все единодушно высказались за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствами. Сейчас обсуждаются пресс-элементы (вид документа для прессы - прим. ТАСС), в зале остались эксперты, которые их дорабатывают, - сказал Небензя. - Мы настаиваем на том, чтобы в этих пресс-элементах непременно была ссылка на трехсторонние заявления президентов России, Армении и Азербайджана от 2020 и 2021 годов, которые являются основой нормализации отношений двух стран, содержат призывы и обязательства по прекращению огня, а также целый ряд проектов, которые стороны в рамках этих соглашений должны предпринять, процесс этот уже идет, для нормализации отношений".

Небензя отметил, что РФ настаивает на включении в документ СБ ООН по Армении и Азербайджану ссылки на трехсторонние заявления президентов.