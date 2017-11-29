Россия установит для Армении новую цену на газ

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Армении обсудит вопрос о подписании протокола о внесении изменений в Соглашение Армения-Россия о порядке формирования цены на поставку природного газа в эту страну. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, данный вопрос будет обсужден на заседании правительства 30 ноября.

Согласно обоснованию, цена на газ для Армении будет установлена в размере 150 долларов США за 1 тыс. кубометров с 1 января по 31 декабря 2018 года.

В начале апреля 2016 года Армения и Россия подписали межправительственное соглашение, согласно которому Россия снизила цену на поставляемый Армении природный газ (на границе) с 165 долларов до 150 долларов за тысячу кубометров.