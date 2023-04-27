Россия усилила свою оборону в преддверии контрнаступления украинских сил

Россия усилила свою оборону в преддверии уже давно ожидаемого контрнаступления украинских сил.

Россия усилила свою оборону в преддверии уже давно ожидаемого контрнаступления украинских сил.

Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), 800 км российских рубежей, защищающих аннексированные украинские территории, были укреплены в тройном объеме и насыщены живой силой.

Российская оборонительная линия тянется от Херсона на юге Украины до северо-востока страны, протяженностью более 500 миль.

"Эти линии обороны состоят из многоуровневых укреплений и траншей", - сказал Брэди Африк из американского аналитического центра American Enterprise Institute.

Они включают в себя противотанковые рвы, возвышающиеся заграждения, линии сборных оборонительных сооружений, известных как «зубы дракона», наземные мины и траншеи для личного состава, отметил он AFP.

По его словам, цель России состоит в том, чтобы "сохранить контроль над оккупированной территорией и попытаться ограничить способность Украины вести контрнаступление".

Стратегия Москвы заключается в том, чтобы быть в состоянии "отразить любую атаку", сказал Пьер Разу из Средиземноморского фонда стратегических исследований, французской исследовательской организации.

"Атакующие, скорее всего, застрянут к тому времени, когда они достигнут второго уровня, и даже если они преодолеют его, третий будет очень трудно взломать", - подчеркнул он.