Россия укрепляет русские школы в Турции и Греции

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Россия намерена укрепить русские школы в Турции и Греции, в первую очередь посредством Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО). Так, на минувшей неделе завершился визит экс-премьера России, председателя Императорского Православного Палестинского общества Сергея Степашина в Турцию.

Как сообщает Report, экс–премьер в интервью КП заявил, что в ходе переговоров в Турции были затронуты вопросы открытия отделения ИППО в Турции. «Там также будут оказывать помощь. Речь идет об учебниках, книгах, преподавателях... Наше отделение как раз и будет решать эти вопросы. Кроме того, мы должны заниматься там еще и паломничеством», - заявил Степашин.

Он также отметил привлекательность Турции для россиян в плане большого количества паломнических мест.

«В Турции наши граждане в основном посещают Анталью - почти четыре миллиона человек каждый год, на море ездят. Но там много намоленных, интереснейших мест - но прежде всего, конечно, это Стамбул. Об этом, кстати, я говорил и с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, с которым договорились совместно проводить эту работу, потому что это его экономическая территория», - сказал Степашин, добавив, что на встрече с губернатором Стамбула, было доведено до внимание турецкой стороны о заинтересованности России в развитии религиозного туризма.

Степашин, также отметил, что развитие русского языка также остается в центре внимания ИППО. «Более 50 тысяч русских живет сегодня только в Стамбуле. В основном это женщины, которые вышли замуж за турецких граждан. Они очень хотят, чтобы их дети знали русский язык.

Кстати, и турки с удовольствием сегодня учат русский язык, понимают, что работа в России им всегда найдется»,- сказал экс- премьер.

Он отметил, что вопрос открытия русских школ также обсуждался в Греции, в частности в Салониках.