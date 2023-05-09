Россия ударила ракетами по Купянску, есть раненые

Российские войска обстреляли ракетами украинский Купянск. В результате атаки есть пострадавшие.

Российские войска обстреляли ракетами украинский Купянск. В результате атаки есть пострадавшие.

Как передает Report, об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Только что враг еще раз нанес ракетный удар по Купянску. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры. Также повреждено не менее 5 частных жилых домов. К сожалению, есть раненые", - написал чиновник.

По словам Синегубова, из-за удара ранения получили три человека - две женщины и один мужчина. Двух пострадавших госпитализировали. На месте атаки работают экстренные службы.