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Россия ударила ракетами по Купянску, есть раненые

Россия ударила ракетами по Купянску, есть раненые Российские войска обстреляли ракетами украинский Купянск. В результате атаки есть пострадавшие.
В регионе
9 мая 2023 г. 22:09
Россия ударила ракетами по Купянску, есть раненые

Российские войска обстреляли ракетами украинский Купянск. В результате атаки есть пострадавшие.

Как передает Report, об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Только что враг еще раз нанес ракетный удар по Купянску. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры. Также повреждено не менее 5 частных жилых домов. К сожалению, есть раненые", - написал чиновник.

По словам Синегубова, из-за удара ранения получили три человека - две женщины и один мужчина. Двух пострадавших госпитализировали. На месте атаки работают экстренные службы.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu Kupyanska raket zərbələri endirib, yaralılar var

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