Россия ударила по Запорожью, есть погибшие

"В результате ракетного удара россиян по Запорожью в субботу вечером погибли мужчина и женщина".

"В результате ракетного удара россиян по Запорожью в субботу вечером погибли мужчина и женщина".

Как передает Report, об этом в Telegram Суспільне сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Вражеская ракета попала по открытой местности. К большому сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших людей.

Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета".

Куртев сообщил, что на местах разворачивается палатка городского совета, начинают работать психологи, благотворители и соответствующие службы.