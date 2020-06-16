Россия, Турция и Иран проведут онлайн-саммит "астанинской тройки"

Россия, Турция и Иран договорились провести онлайн-саммит "Астанинской тройки" по Сирии, а как только позволят условия, пройдет очная встреча глав трех государств. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Астанинский саммит" мы будем сначала проводить в виртуальном пространстве, а потом в очном формате. Я сегодня получил согласие господина Лаврова на проведение виртуальной встречи в "астанинском формате", вчера тоже получил согласие министра иностранных дел Турции, поэтому руководители трех стран будут проводить саммит в виртуальном формате", - сказал Зариф по итогам переговоров с Лавровым в Москве.

Он отметил, что как только позволят условия, главы трех государств проведут очную встречу.