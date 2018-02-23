Россия, Турция и Иран готовят встречу по Сирии в Астане на уровне глав МИД

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Россия, Турция и Иран готовят встречу по Сирии на уровне глав МИД в Астане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы продолжаем работать в Астане. Сейчас готовим встречу на уровне министров иностранных дел и будем двигаться вперед, исходя из резолюции Совета безопасности ООН - резолюция 2254, которая требует, во-первых, уважения территориальной целостности, суверенитета и независимости САР, и, во-вторых, требует не мешать сирийцам договариваться между собой и не навязывать им никаких рецептов извне", - сказал Лавров на пресс-конференции.