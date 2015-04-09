​Песков: Юбилей битвы при Чанаккале посетит высокая делегация из России

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Россия будет представлена на высоком уровне на юбилейных мероприятиях в Турции, посвященных столетию битвы при Чанаккале.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Российская Федерация будет представлена на высоком уровне на мемориальных мероприятиях, запланированных нашими турецкими партнерами в Чанаккале", - сказал Д.Песков.

Песков также сообщил, что вопрос о визите главы российского государства Владимира Путина в Ереван по-прежнему рассматривается. "Мы сделаем соответствующее объявление", - заявил он.

Отметим, что 24 апреля текущего года в Турции на международном уровне отметят 100-летие победы в битве при Чанаккале.