Россия стягивает войска и технику к границе с Сумской областью Украины

Россия отправляет войска на границу с Украиной в Курской области. В частности, к Сумской области Украины подтягивают артиллерию и ракетные установки оккупантов.

Россия отправляет войска на границу с Украиной в Курской области. В частности, к Сумской области Украины подтягивают артиллерию и ракетные установки ВС РФ.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт во время совещания.

По его словам, в область "уже прибыло и пребывает большое количество личного состава Минобороны РФ, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок".

"Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и созидательный труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья", - заявил Старовойт.