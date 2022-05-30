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Россия стягивает войска и технику к границе с Сумской областью Украины

Россия стягивает войска и технику к границе с Сумской областью Украины Россия отправляет войска на границу с Украиной в Курской области. В частности, к Сумской области Украины подтягивают артиллерию и ракетные установки оккупантов.
В регионе
30 мая 2022 г. 14:05
Россия стягивает войска и технику к границе с Сумской областью Украины

Россия отправляет войска на границу с Украиной в Курской области. В частности, к Сумской области Украины подтягивают артиллерию и ракетные установки ВС РФ.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт во время совещания.

По его словам, в область "уже прибыло и пребывает большое количество личного состава Минобороны РФ, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок".

"Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и созидательный труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья", - заявил Старовойт.

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