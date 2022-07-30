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Россия стягивает новую технику на границу с Украиной

Россия стягивает новую технику на границу с Украиной Россия стягивает новую технику на границе с Украиной в направлении Харькова.
В регионе
30 июля 2022 г. 16:57
Россия стягивает новую технику на границу с Украиной

Россия стягивает новую технику на границу с Украиной в направлении Харькова.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило радио "Свобода".

Часть техники была перевезена по железной дороге в село Соболевка Белгородской области России.

Снимки, сделанные из космоса за последний 1 месяц, подтверждают увеличение количества военной техники в поселке Соболевка Белгородской области России.

По мнению военных экспертов, российские военные могут использовать эту технику на Изюмском и Славянском направлениях.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России не оставляли попыток продвинуться в направлении Харькова, но им это пока не удалось.

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Версия на английском языке Media: Russia gathering new equipment on border with Ukraine in direction of Kharkiv
Версия на азербайджанском языке KİV: Rusiya Ukrayna ilə sərhəddə texnikanın sayını artırır

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