Россия стягивает новую технику на границу с Украиной

Россия стягивает новую технику на границе с Украиной в направлении Харькова.

Россия стягивает новую технику на границу с Украиной в направлении Харькова.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило радио "Свобода".

Часть техники была перевезена по железной дороге в село Соболевка Белгородской области России.

Снимки, сделанные из космоса за последний 1 месяц, подтверждают увеличение количества военной техники в поселке Соболевка Белгородской области России.

По мнению военных экспертов, российские военные могут использовать эту технику на Изюмском и Славянском направлениях.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России не оставляли попыток продвинуться в направлении Харькова, но им это пока не удалось.