​Россия столкнулась с финансовыми проблемами для проведения ЧМ-2018

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ У организационного комитета чемпионата мира по футболу 2018 года образовался дефицит бюджета. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщил министр спорта России Виталий Мутко.

"Оргкомитет рассчитывает на пожертвования от частных лиц", - сказал Мутко.

По словам министра, расходы на строительство стадионов, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира по футболу, пока остаются в рамках запланированного, но экономическая ситуация "может внести коррективы".

Мутко также не исключил сокращения расходов министерства на 10%. "Обязательства по проведению соревнований на территории РФ будем стараться выполнить, - сказал он. - Но это будет непросто".

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.