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Россия стала председателем Совета Безопасности ООН

Россия стала председателем Совета Безопасности ООН Российская Федерация с 1 июля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН.
В регионе
1 июля 2024 г. 04:28
Россия стала председателем Совета Безопасности ООН

Российская Федерация с 1 июля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Россия на время председательства запланировала три ключевых мероприятия.

Речь идет об открытых дебатах по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка. На этом заседании российская сторона затронет, в частности, вопрос нового глобального "уравнения безопасности". Мероприятие запланировано на 16 июля. 17 июля должны пройти открытые дебаты по проблематике ближневосточного урегулирования. На 19 июля намечено одно из трех ключевых мероприятий председательства РФ - дебаты Совбеза по сотрудничеству ООН с региональными организациями, а именно с ОДКБ, СНГ и ШОС.

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