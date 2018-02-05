Россия списала долг Кыргызстану на 240 млн. долларов

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол, предусматривающий списание остатка долга Кыргызстане перед РФ в размере $240 млн.

Как передает Report со ссылкой на портал İz.ru, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение об урегулировании задолженности было заключено еще в 2012 году, протокол относится к этому документу. На тот момент сумма долга Бишкека составляла $488,9 млн. В мае 2013 года Москва списала почти $188,9 млн, а оставшаяся сумма в размере $300 млн подлежала списанию в течение 10 лет.