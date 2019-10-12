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Путин: Россия создаст комплексы, способные преодолеть любую систему ПРО

Россия создаст комплексы, способные преодолеть любую систему ПРО

Россия разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент России  Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

"Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы, кроме того что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет", — сказал он.

Президент также ответил на вопрос, чувствует ли Россия угрозу от продвижения НАТО в сторону ее границ."Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили. А нам все время отвечали: "Вы не бойтесь, это не против вас, и ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже совсем не военная организация, она неагрессивный характер носит и так далее", — сказал он.
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