Россия сократила инвестиции в Армению более чем в 12 раз

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Армении в первом полугодии 2015 года сократился по сравнению с прошлым годом почти втрое – до 65 млн. долларов вместо прошлогодних 180 млн. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, инвестиции сократились почти во все сферы экономики из большинства стран.

Так, Россия в первом полугодии этого года сократила инвестиции в Армению более чем в 12 раз. Если в первом полугодии прошлого года прямые инвестиции российского происхождения составляли порядка 88 млн. долларов, то в этом году они с трудом достигают 7 млн.