Россия собирается построить железную дорогу в Китай

Россия готовит семь железнодорожных проектов для связи с Китаем

Россия готовит семь железнодорожных проектов для связи с Китаем.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает министерство транспорта РФ.

В период до 2030 года РФ может выделить 30,8 млрд долларов на развитие железнодорожного сообщения с Китаем. Подлинность документа подтвердил источник, близкий к ведомству.

Как следует из материалов, речь идет о семи проектах. Они предусматривают организацию трех новых пунктов пропуска через границу России с сопредельными странами, а также прокладку 369 километров путей на территории России и 3 тыс. километров железных дорог в Казахстане, Монголии и КНР.

Поводом для спешного строительства стал конфликт с Западом, в рамках которого существенную часть логистики пришлось разворачивать в сторону Китая и Дальнего Востока. Действующая инфраструктура оказалась не в состоянии удовлетворить потребности экономики, из-за чего страдают как импорт, так и экспорт.