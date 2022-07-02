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Россия сняла запрет на въезд для 47 тыс. граждан Кыргызстана

Россия сняла запрет на въезд для 47 тыс. граждан Кыргызстана Россия отменила ограничение на въезд для 47 тысяч граждан Кыргызстана.
В регионе
2 июля 2022 г. 12:54
Россия сняла запрет на въезд для 47 тыс. граждан Кыргызстана

Россия отменила ограничение на въезд для 47 тысяч граждан Кыргызстана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел этой страны.

Как говорится в сообщении, значительно сокращен список граждан Кыргызстана, которым ранее запрещался въезд на территорию Российской Федерации. Запрет был введен в связи с "незначительными административными проступками", совершенными в РФ.

Это стало возможным "по итогам переговоров высокого уровня в мае 2022 года по вопросу обеспечения правового положения граждан Кыргызской Республики в РФ", заявил МИД, добавив, что на сегодняшний день в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию остаются около 35 тысяч граждан этой страны, в том числе высланные из России на основании решений российских судов.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Qırğız Respublikasının 47 min vətəndaşına qarşı qadağanı aradan qaldırıb

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