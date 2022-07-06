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МО Украины: Россия снова пыталась ударить по острову Змеиный

МО Украины: Россия снова пыталась ударить по острову Змеиный Россия пыталась ударить по острову Змеиный и вела разведку, чтобы помешать установке украинского флага.
В регионе
6 июля 2022 г. 12:00
МО Украины: Россия снова пыталась ударить по острову Змеиный

Россия пыталась ударить по острову Змеиный и вела разведку, чтобы помешать установке украинского флага.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила во время телемарафона.

"Флаг на острове находится, он ждет своего часа. То, что он там есть, информационное сообщение об этом конечно смутило наших противников", - сказала она.

По словам Гуменюк, россияне вели авиаразведку ситуации на острове.

"Они пытались провести авиационную разведку, пытались и удары нанести. Но увидев угрозу того, как может быть применено наше оружие с приближением их самолетов, они свои намерения откорректировали, и пока держатся подальше", - сказала пресс-секретарь.

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Версия на английском языке Ukrainian Defense Ministry: Russian army tried to attack Snake Island
Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: "Rusiya Silahlı Qüvvələri İlan adasına zərbə endirməyə çalışıb"

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