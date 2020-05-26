Наверх

Россия снизит на 15% цену на газ для Грузии

Россия снизит на 15% цену на газ для Грузии

Власти Грузии пересмотрели действующий контракт с российской компанией "Газпром" и договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава журналистам.

"С учетом усиленной конкуренции и того, что в мире цены на нефтепродукты падают, мы сегодня пересмотрели контракт с "Газпромом", что поспособствует снижению цены на газ. Исходя из коммерческой тайны, я не будут называть вам конкретных цифр, однако скажу, что цена на природный газ будет понижена приблизительно на 15%", - сказала Турнава.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!