Россия снизит на 15% цену на газ для Грузии

Власти Грузии пересмотрели действующий контракт с российской компанией "Газпром" и договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава журналистам.

"С учетом усиленной конкуренции и того, что в мире цены на нефтепродукты падают, мы сегодня пересмотрели контракт с "Газпромом", что поспособствует снижению цены на газ. Исходя из коммерческой тайны, я не будут называть вам конкретных цифр, однако скажу, что цена на природный газ будет понижена приблизительно на 15%", - сказала Турнава.