​Россия снизила цену на газ для Армении до 150 долларов за тысячу кубометров

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Россия снизила цену на поставляемый Армении природный газ до 150 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава армянского правительства Овик Абрамян в четверг по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"До того стоимость газа составляла 165 долларов, а теперь она снижена до 150 долларов. Переговоры продолжатся. Повлияет ли это на конечного потребителя, пока обсуждается", - сказал Абрамян.

Таким образом, снижение цены составило 9%.