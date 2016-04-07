​Россия снизила цену на газ для Армении до 150 долларов за тысячу кубометров

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Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Россия снизила цену на поставляемый Армении природный газ до 150 долларов за тысячу кубометров.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава армянского правительства Овик Абрамян в четверг по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
"До того стоимость газа составляла 165 долларов, а теперь она снижена до 150 долларов. Переговоры продолжатся. Повлияет ли это на конечного потребителя, пока обсуждается", - сказал Абрамян.
Таким образом, снижение цены составило 9%.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости