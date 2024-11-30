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Россия снимает запрет на экспорт бензина для производителей

Россия снимает запрет на экспорт бензина для производителей Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензинов для производителей нефтепродуктов, но для других поставщиков он продлен еще на месяц.
В регионе
30 ноября 2024 г. 11:17
Россия снимает запрет на экспорт бензина для производителей

Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензинов для производителей нефтепродуктов, но для других поставщиков он продлен еще на месяц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Временный запрет на экспорт бензина, введенный до конца 2024 года, продлен по 31 января 2025 года. Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов. Соответствующее постановление правительства РФ подписано", - сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Отмечается, что решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия "серому" экспорту автомобильного бензина.

С 1 сентября этого года действовал запрет на экспорт из РФ всех видов бензина. Исключение составляли поставки в страны ЕАЭС по межправсоглашениям и только для производителей, которые переработали свыше 1 млн т нефти в 2022 году. Запрет истекал 31 декабря, в начале ноября вице-премьер Александр Новак сообщил, что есть предложение его отменить досрочно. "Я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли необходимое предложение", - сказал Новак. Он подчеркивал, что речь идет только о 92-м бензине.

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