Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы

Россия снимает с 15 июля ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в оперштабе РФ.

Россия снимает с 15 июля ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в оперштабе РФ.

"По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Также Россия отменяет требование о предоставлении результатов ПЦР-тестирования для граждан Беларуси по прилете в РФ. При этом гражданам других стран остается обязательной сдача теста.