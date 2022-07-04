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Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы

Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы Россия снимает с 15 июля ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в оперштабе РФ.
В регионе
4 июля 2022 г. 11:25
Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы

Россия снимает с 15 июля ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в оперштабе РФ.

"По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Также Россия отменяет требование о предоставлении результатов ПЦР-тестирования для граждан Беларуси по прилете в РФ. При этом гражданам других стран остается обязательной сдача теста.

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Версия на английском языке Russia to open land borders on July 15
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