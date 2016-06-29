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    Россия снимает ограничения на посещение Турции

    Путин и Эрдоган договорились снять ограничения на посещение Турции российскими туристами

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились снять ограничения на посещение республики туристами из России. 

    Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Кремля.

    "При этом желательно, чтобы турецкое правительство предприняло дополнительные шаги, направленные на обеспечение безопасности российских граждан на территории Турции", - отмечается в сообщении.

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