Россия снимает ограничения на посещение Турции

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились снять ограничения на посещение республики туристами из России.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Кремля.

"При этом желательно, чтобы турецкое правительство предприняло дополнительные шаги, направленные на обеспечение безопасности российских граждан на территории Турции", - отмечается в сообщении.