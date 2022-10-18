Россия с начала войны в Украине потеряла в небоевых ситуациях не менее 10 самолетов

Россия с начала войны в Украине потеряла в небоевых ситуациях не менее 10 самолетов

С начала военной агрессии России против Украины боевая авиация страны потеряла в небоевых ситуациях не менее 10 самолетов.

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С начала военной агрессии России против Украины боевая авиация страны потеряла в небоевых ситуациях не менее 10 самолетов. Как сообщает Report, об этом сообщает издание The Bell. До этого разбивались самолеты в Воронежской, Ленинградской, Белгородской, Рязанской и Ростовской областях, а также в аннексированном Крыму: - 24 февраля: Ан-26, Воронежская область - 8 апреля: МиГ-31, Ленинградская область - 17 июня: Су-25, Белгородская область - 21 июня: Су-25, Ростовская область - 24 июня: Ил-76, Рязанская область - 11 сентября: Су-34, Крым - 1 октября: неназванный военный самолет, Крым - 9 октября: Су-34, Ростовская область - 9 октября: Су-25, Ростовская область (второй за один день). Подпишитесь на нашу страницу в Instagram