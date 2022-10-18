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Россия с начала войны в Украине потеряла в небоевых ситуациях не менее 10 самолетов

Россия с начала войны в Украине потеряла в небоевых ситуациях не менее 10 самолетов С начала военной агрессии России против Украины боевая авиация страны потеряла в небоевых ситуациях не менее 10 самолетов.
В регионе
18 октября 2022 г. 04:17
Россия с начала войны в Украине потеряла в небоевых ситуациях не менее 10 самолетов

С начала военной агрессии России против Украины боевая авиация страны потеряла в небоевых ситуациях не менее 10 самолетов.

Как сообщает Report, об этом сообщает издание The Bell.

До этого разбивались самолеты в Воронежской, Ленинградской, Белгородской, Рязанской и Ростовской областях, а также в аннексированном Крыму:

- 24 февраля: Ан-26, Воронежская область

- 8 апреля: МиГ-31, Ленинградская область

- 17 июня: Су-25, Белгородская область

- 21 июня: Су-25, Ростовская область

- 24 июня: Ил-76, Рязанская область

- 11 сентября: Су-34, Крым

- 1 октября: неназванный военный самолет, Крым

- 9 октября: Су-34, Ростовская область

- 9 октября: Су-25, Ростовская область (второй за один день).

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Версия на азербайджанском языке Müharibə başlayandan bəri Rusiya hərbi aviasiyasının 10 qeyri-döyüş itkisi var

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