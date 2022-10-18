Россия с начала войны в Украине потеряла в небоевых ситуациях не менее 10 самолетов

С начала военной агрессии России против Украины боевая авиация страны потеряла в небоевых ситуациях не менее 10 самолетов.
Как сообщает Report, об этом сообщает издание The Bell.
До этого разбивались самолеты в Воронежской, Ленинградской, Белгородской, Рязанской и Ростовской областях, а также в аннексированном Крыму:
- 24 февраля: Ан-26, Воронежская область
- 8 апреля: МиГ-31, Ленинградская область
- 17 июня: Су-25, Белгородская область
- 21 июня: Су-25, Ростовская область
- 24 июня: Ил-76, Рязанская область
- 11 сентября: Су-34, Крым
- 1 октября: неназванный военный самолет, Крым
- 9 октября: Су-34, Ростовская область
- 9 октября: Су-25, Ростовская область (второй за один день).