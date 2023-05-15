Россия с 15 мая отменила визовый режим для граждан Грузии

Россия с 15 мая 2023 года отменила визовый режим для грузинских граждан, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности.
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Документ устанавливает, что "с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действующих документов, удостоверяющих личность".
Исключение составляют "граждане, въезжающие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней, в том числе в целях получения образования".